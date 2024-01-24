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        Yozgat'ta jandarma ekipleri sürücülere broşür dağıttı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" broşürü dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:51
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri sürücülere broşür dağıttı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" broşürü dağıttı.

        Yozgat- Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Sürücülere, kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kuralın yazılı olduğu broşür hazırladıklarını anlatan jandarma ekipleri, broşürde araç bakımlarının yapılması, kış lastiklerinin ve emniyet kemerinin takılması, ıslak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesinin artırılması, yakıt deposunun dolu tutulması, hız yapılmaması, araçta zincir, çeki halatı ve takoz bulundurulması ve ani frene basılmaması gibi kuralların bulunduğu aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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