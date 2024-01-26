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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:51
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E.Ö.'yü tespit etti.

        Ekipleri görünce kaçan firari, kısa sürede yakalandı.

        U.E.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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