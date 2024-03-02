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        Yozgat'ta nadasa bırakılan alanlar yeşil mercimek ekilerek değerlendiriliyor

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta nadasa bırakılan tarlalar da değerlendirilerek yeşil mercimek ekim alanı 190 bin dekara çıkarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:37
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        Yozgat'ta nadasa bırakılan alanlar yeşil mercimek ekilerek değerlendiriliyor
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        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta nadasa bırakılan tarlalar da değerlendirilerek yeşil mercimek ekim alanı 190 bin dekara çıkarılacak.

        Yeşil mercimek ekiminin başladığı kentte, 2023 üretim sezonunda 171 bin dekarda 20 bin ton ürün elde edildi.

        Yeşil mercimek, nadas alanlarının değerlendirilmesinde hububata alternatif olarak ekilirken çiftçiye de ek gelir sağlıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, yazlık ekimlerin başladığını, kentin, yemeklik dane baklagiller grubunda yeşil mercimek üretiminde Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

        Geçen yıl 171 bin dekara yeşil mercimek ekildiğini, yaklaşık 20 bin ton ürün elde edildiğini aktaran Özkaya, "Yeşil mercimek üretimini artırmak amacıyla araştırma endüstrileriyle yerli ve milli çeşitleri yaygınlaştırmaya çalışıyor, deneme ekimi yapıyoruz. Şu sıralar Ankara Tarla Birlikleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Bozok' ve 'Karagül' yeşil mercimek çeşidinin ekimini yapıyoruz." dedi.

        Özkaya, yerli ve milli tohum ekimini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek "Geçen yıl değişik ürün gruplarında 70'e yakın deneme demonstrasyonumuz vardı. Bu yıl da yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Üreticinin geçen yıl yeşil mercimek üretiminden memnun kaldığını aktaran Tanju Özkaya, "Bu yıl yüzde 15 artışla 190 bin dekar civarında ekim öngörüyoruz. Zaten bizim bölgemizde nohut, mercimek ve özellikle yeşil mercimek üretme kültürü var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yıllardır nadas alanlarının değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları devam ediyor ve baklagiller grubu öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünde geçen yıl 300 dekara yeşil mercimek eken çiftçi Özcan Aslan, bu yıl 600 dekarda ekim yapacağını belitti.

        Yeşil mercimek hasadını biçerdöverle yapmayı planladığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

        "İşçilik pahalı olduğu için geçen sene az etmiştik. Bu sene biçerdöverde sıkıntı yaşamazsak seneye daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Tarlayı nadasa bırakmak yerine ikinci ürün olarak yeşil mercimek ekiyoruz. Yozgat, yeşil mercimek üretiminde ünlü. Yetişmesi de iyi, verimi de iyi. İlk çıktığı dönemler para etmiyor ama bekletirsek para ediyor. Önceden tohumu elle saçıyorduk, pullukla sürüyorduk, işçi bulamıyorduk ama şimdi öyle değil. Mibzerle ekiyoruz, daha kolay oluyor. Köyümüzde çiftçilerin yüze 90'ı nadas alanlara yeşil mercimek ekiyor."

        Çiftçi Saadet Arslan da Şahmuratlı köyünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle yerli tohum "Karagül" ve "Bozok" çeşitlerini ektiğini belirterek geçen yıl 80 dekar olan yeşil mercimek ekim alanını bu yıl 150 dekara çıkaracağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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