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        Bozok Üniversitesinde 5. Türk Okçuluğu Yarışması yapıldı

        Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından "Tarih için bir ok at" temasıyla 5. Türk Okçuluğu Yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:15
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        Bozok Üniversitesinde 5. Türk Okçuluğu Yarışması yapıldı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından "Tarih için bir ok at" temasıyla 5. Türk Okçuluğu Yarışması düzenlendi.

        Yerleşkedeki spor salonunda düzenlenen yarışmaya 18 yaş altı ve üzeri bireysel erkek ve kadın, üniversiteler, kulüpler ve minik kategorilerinde 300 sporcu katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, yarışların açılışında, Türk okçuluğunu gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Yaşar, "Geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesini, devam etmesini ve bu yarışmaların diğer yapacağımız sportif faaliyetlere de örnek olmasını istiyoruz. Tarihimizden gelen mirası yaşatmak adına okçuluk çok önemli. Yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz da geleneksel Türk okçuluğunun birçok ilde olduğu gibi Yozgat'ta da her geçen gün geliştiğini, bunu yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Rektör Yaşar'ın hedefe ok atışıyla yarışma başladı.

        Sporcular, Malazgirt Savaşı'na, İstanbul’un fethine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ithafen 10,71, 14,53 ve 19,23 metreden hedefe ok attı.

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