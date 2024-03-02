Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin korumaya alındı
Yozgat'ta jandarma tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.
Yozgat'ta jandarma tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.
Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri yol kenarında kanadı kırık ve yaralı halde kızıl şahin buldu.
Jandarma, koruma ve tedavisi yapılmak üzere kızıl şahini Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.