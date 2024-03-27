Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M. ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan A.K. yakalandı.

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