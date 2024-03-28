Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Fındık, Yozgat İl Su Kurulu Toplantısı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Şu an su stresi yaşayan bir ülkeyiz. 2030 yılından sonra eğer önlem almazsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşüp, su fakiri olan ülkeler arasında yer alacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Fındık, Yozgat İl Su Kurulu Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Şu an su stresi yaşayan bir ülkeyiz. 2030 yılından sonra eğer önlem almazsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşüp, su fakiri olan ülkeler arasında yer alacağız." dedi.

        Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yozgat İl Su Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fındık, suyun herkesin hayatında önemli yer edindiğini, tasarruflu ve dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

        Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporlarına göre dünyanın son 100 yılda 1,44 derece daha fazla ısındığını vurgulayan Fındık, "Ülkemizde de yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 100 yılın sonunda su kaynaklarımızın yüzde 25 azalacağı, bunun yağışların azalması, sıcaklıkların artmasıyla oluşacağı, karın yerine yağmurun olacağı ve karın yerde kalma süresinin 1,5 ay azalacağı tespit edildi." diye konuştu.

        Türkiye'nin iklim değişikliğinin en yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz Havzası'nda yer aldığını anlatan Fındık, "Şu an ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1313 metreküp. 2030 yılında TÜİK verilerine göre nüfus yüzde10 artacak ve bizim yaptığımız su nüfus projeksiyonlarına göre de yüzde 20 su potansiyelimizde azalma olacak. Bu da demek oluyor ki biz şu an su stresi yaşayan bir ülkeyiz. 2030 yılından sonra eğer önlem almazsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşüp, su fakiri olan ülkeler arasında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

        Sıkıntılı sürece girmeden tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Fındık, "Bu doğrultuda da su verimliliği seferberliğine başladık. Ocak ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sayın Bakanımızın da liderliğinde su verimliliği seferberliğine başladık. Su verimlilik eylem planında tüm sektörleri ilgilendiren 114 eylem belirledik." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, kira beyannamesi uyarısında bulundu
        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, kira beyannamesi uyarısında bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor (2)
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Sorgun Kaymakamı Aydın şehit ailesini ziyaret etti
        Sorgun Kaymakamı Aydın şehit ailesini ziyaret etti