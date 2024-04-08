Yozgat'ta jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi

Enes Ayar da mahallelerine gelen jandarmanın kendilerine hediyeler verdiğini belirterek, "Bizi motosiklete bindirdiler, bayramımızı kutladılar ve mutlu ettiler." dedi.

Çocuklara Türk bayrağı, oyuncak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak yüzlerini boyayan ekipler, daha sonra motosiklete bindirdi.

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