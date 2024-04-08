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        Sorgun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı

        Sorgun Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:36
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        Sorgun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı
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        Sorgun Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda kabristan ziyareti yapabilmesi için Karşıyaka Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

        Ekinci, arife ve bayram günü mezarlık ziyaretlerinin yoğunlaşacağını belirterek, ekiplerin mezarlık içi yolları ve otları temizlediğini ifade etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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