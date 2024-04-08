Sorgun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı
Sorgun Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sorgun Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda kabristan ziyareti yapabilmesi için Karşıyaka Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.
Ekinci, arife ve bayram günü mezarlık ziyaretlerinin yoğunlaşacağını belirterek, ekiplerin mezarlık içi yolları ve otları temizlediğini ifade etti.
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