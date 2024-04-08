Sorgun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı

Ekinci, arife ve bayram günü mezarlık ziyaretlerinin yoğunlaşacağını belirterek, ekiplerin mezarlık içi yolları ve otları temizlediğini ifade etti.​​​​​​​

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda kabristan ziyareti yapabilmesi için Karşıyaka Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

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