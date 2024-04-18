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        Yozgat Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Yozgat Kent Güvenliği toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:51
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        Yozgat Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı
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        Yozgat Kent Güvenliği toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Özkan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçirildiğini belirterek, görev alan tüm güvenlik güçlerine ve duyarlı davranış sergileyen vatandaşlara teşekkür etti.

        Bahar ayları ve havaların ısınmaya başlamasıyla turizm sezonunun açıldığını, gurbetçilerin tatilini geçirmek için memleketlerine geleceğini ifade eden Özkan, "Trafikte, sokak ve parklarımızda kalabalık bir yoğunlukla karşı karşıya geleceğiz. İlgili arkadaşlarımız tedbir çalışmalarını yaptı. Burada sadece emniyet ve jandarma ekiplerimize değil, belediyelere ve insanlarımıza da çok büyük görev düşüyor." dedi.

        Özkan, özellikle kara yollarında elektronik denetimlerin devam ettiğini aktararak, "Yıl içerisinde Kırıkkale, Sivas istikametinde D-100 kara yolunda emniyet ekipleri çalışmalarını tamamladı, Yakın zamanda ihalesine çıkacağız. Ortalama hız denetimine geçeceğiz. Amacımız vatandaşımızın canını yakmak değil canının yanmasına engel olmak. Bu noktada da hemşehrilerimizden trafik kurallarına uymalarını, toplu seyahat edilen otobüslerde özellikle emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen güvenlik ve asayiş çalışmaları aktarıldı, alınması gereken güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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