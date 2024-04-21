Yerköy'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ayanoğlu Kılıç Mahallesi Şehit Vedat Özayar Caddesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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