Yerköy'de markette çıkan yangın hasara yol açtı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayanoğlu Kılıç Mahallesi Şehit Vedat Özayar Caddesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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