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        Yerköy'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:43
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        Yerköy'de markette çıkan yangın hasara yol açtı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ayanoğlu Kılıç Mahallesi Şehit Vedat Özayar Caddesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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