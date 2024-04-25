Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yerköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

        Belediye Düğün Salonu'ndaki turnuvada 127 öğrenci, 10 kategoride yarıştı.

        Turnuvanın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, turnuvayla öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi, problem çözme yeteneklerini artırmayı ve farklı düşünme becerileri kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Sağlam, akıl ve zeka oyunlarının, öğrencinin bilişsel gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini de sağladığını belirterek, bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

        Kaymakam Muharrem Coşgun, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!

        Benzer Haberler

        Çekerek'te kuzu ve oğlak küpeleme çalışmasına başlandı
        Çekerek'te kuzu ve oğlak küpeleme çalışmasına başlandı
        Sorgun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Sorgun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Yozgat Valisi Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Yozgat Valisi Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Yerköy'de markette çıkan yangın hasara yol açtı
        Yerköy'de markette çıkan yangın hasara yol açtı
        Yozgat'ta evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı