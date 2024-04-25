Yerköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Sağlam, akıl ve zeka oyunlarının, öğrencinin bilişsel gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini de sağladığını belirterek, bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

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