Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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