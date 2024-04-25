Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

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