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        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:06
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        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        M.D. yönetimindeki 66 AS 820 plakalı otomobil, Şehzade Caddesi'nde O.A. (21) idaresindeki 66 ABV 864 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan O.A, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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