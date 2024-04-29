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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:24
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D'nin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda yapılan ev ve üst aramasında 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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