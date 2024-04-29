Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan ev ve üst aramasında 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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