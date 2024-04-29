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        Sorgun'da hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:46
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        Sorgun'da hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminer verildi.

        İlçe Müftülüğünce Garajlar Yeni Cami'de düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü İsa Yaykın, hac sırasında yerine getirilmesi ve uyulması gereken davranışlar, ibadetlerin ruhu, hac yolculuğunun kazanımları, haccı bitirip ülkelerine döndüklerinde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

        Yaykın, ihrama girme, Kabe maketi etrafında tavaf konularını uygulamalı olarak hacı adaylarına gösterdi.

        İl Müftüsü Ali Gülden de hac yolculuğu yapmadan önceki hazırlıklar konularında hacı adaylarına bilgi aktardı. ​​​​​​

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