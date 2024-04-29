Sorgun'da hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi

İlçe Müftülüğünce Garajlar Yeni Cami'de düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü İsa Yaykın, hac sırasında yerine getirilmesi ve uyulması gereken davranışlar, ibadetlerin ruhu, hac yolculuğunun kazanımları, haccı bitirip ülkelerine döndüklerinde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

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