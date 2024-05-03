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        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:37
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        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Sarıkaya ilçesinde hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama sucundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aranan M.Ş. ile silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, Çekerek ilçesinde ise hakkında sesli yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.A.B. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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