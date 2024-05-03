Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Sarıkaya ilçesinde hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama sucundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aranan M.Ş. ile silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, Çekerek ilçesinde ise hakkında sesli yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.A.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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