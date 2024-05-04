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        Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:50
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        Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan - 3 Mayıs'ta, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 6 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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