Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan - 3 Mayıs'ta, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 6 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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