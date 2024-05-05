Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor

ÖMER ERTUĞRUL - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde evleri ağır hasar gören vatandaşlar, konteynerlere yerleştiriliyor.

Depremden kısa süre sonra bölgede göreve başlayan AFAD ekipleri, 320 çadır kurdu.

İlk başta çadıra yerleştirilen depremzedeler için daha sonra bölgeye konteynerler gönderildi.

Evi ağır hasar gören depremzedeler, geçen haftadan itibaren çadırlardan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarda 97 bina ve 4 camide hasar tespit ettiklerini belirten Genç, "Hasar gören konutlarla ilgili vatandaşlarımızın korkularını gidermek adına bölgede çalışma yapıldı. Aynı zamanda vatandaşlarımıza hızlı şekilde ikramlarda bulunuldu. Aynı gün dışarıda kalan vatandaşlarımız için çadır kurulumunu yaptık. Bölgeye 1100 AFAD çadırı geldi ve ihtiyaç olan 320 çadırı hızlı bir şekilde evinde hasar olan, evde kalmaya korkan vatandaşlarımıza tahsis ettik." dedi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, 18 Nisan'da saat 18.11'de Sulusaray merkezli ve Yozgat'ın Kadışehri ilçesinin de yoğun etkilendiği deprem yaşandığını anımsattı.

Genç, deprem gecesi 1515 battaniye dağıttıklarını, 3 öğün sıcak yemek verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Devlet olarak, her zaman bölgedeydik. Bilgilendirmeden hiç geri durmadık. Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Şu an için çadırda kalan vatandaşlarımıza daha konforlu geçici barınmayı sağlamak adına ilçemize konteynerleri sevk ettik. 40 konteyner geldi. Bunları hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Elektrik ve sularını bağlatıyoruz."

Konteynerlerin özellikle köylerde ikamet eden ve evleri ağır hasar gören vatandaşlara verildiğini belirten Genç, şöyle konuştu: