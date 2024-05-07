Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni tanıttı

        Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni gazetecilere tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni gazetecilere tanıttı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Altınkaynak, mevcut eğitim sistemlerinde öğrencilerin sadece akademik başarılarına odaklanmanın doğru olmadığının ilgili çevrelerce kabul gördüğünü söyledi.

        Eğitimin, insanların sadece zihinsel gelişimiyle sınırlı olmadığını ifade eden Altınkaynak, "Milli Eğitim Bakanlığımız yoğun çalışmaların ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni halkın da görüşüne sundu. Yeni öğretim programımız, Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi, yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi, bilge nesiller hedefliyor." dedi.

        Altınkaynak, programın 4 yıllık uygulama süresinde geri dönüşlerle eklemeler ve çıkarmaların yapılabileceğini bu nedenle katılımcıların katkılarını önemseyen bir program olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştir...
        Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştir...
        Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Yozgat'ta kaldırımdaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta kaldırımdaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı