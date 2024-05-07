Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
Sorgun'da Kur'an kurslarında görev yapan kadın hocalar, kadın cemaatle buluşarak vaaz ve irşat programları gerçekleştiriyor.
Sorgun’da Kur’an kurslarında görev yapan kadın hocalar, kadın cemaatle buluşarak vaaz ve irşat programları gerçekleştiriyor.
İlçe Müftüsü İsa Yaykın, toplumun yarısını oluşturan kadın cemaate yönelik programlarla müminleri Kur'an'ın, sünnetin rahmet dolu mesajlarına davet ettiklerini söyledi.
Yaykın, programları sadece ilçe merkezi değil belde ve köylerde de düzenlediklerini ifade ederek, "Kadın din görevlilerimiz mahalle ve köylerdeki camilerde kadın cemaatle bulaşarak sohbet ediyor, dini bilgi veriyor. Programlara katılan tüm kadın cemaatimize teşekkür ediyorum." dedi.
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