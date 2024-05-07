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        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor

        Sorgun'da Kur'an kurslarında görev yapan kadın hocalar, kadın cemaatle buluşarak vaaz ve irşat programları gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:38
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        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
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        Sorgun’da Kur’an kurslarında görev yapan kadın hocalar, kadın cemaatle buluşarak vaaz ve irşat programları gerçekleştiriyor.

        İlçe Müftüsü İsa Yaykın, toplumun yarısını oluşturan kadın cemaate yönelik programlarla müminleri Kur'an'ın, sünnetin rahmet dolu mesajlarına davet ettiklerini söyledi.

        Yaykın, programları sadece ilçe merkezi değil belde ve köylerde de düzenlediklerini ifade ederek, "Kadın din görevlilerimiz mahalle ve köylerdeki camilerde kadın cemaatle bulaşarak sohbet ediyor, dini bilgi veriyor. Programlara katılan tüm kadın cemaatimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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