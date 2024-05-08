Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı

Anaokulu öğretmeni Sultan Aydın da etkinliğin okul dışı öğrenme kapsamında yapıldığını, öğrenciler atölyede güzel zaman geçirdiğini ifade etti.

Usta öğretici Ekim, 3 sınıftan 70 öğrencinin etkinliğe katıldığını belirterek, "Minik öğrencilerimiz hayal ettiler, çizdiler, boyadılar. Eğlenerek öğrendiler ve çok güzel sanat eserleri ortaya çıktı. Öğrencileri tekrar davet ettik." dedi.

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