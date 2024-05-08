Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı

        Sorgun'da Agahefendi Anaokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği boyama etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun'da Agahefendi Anaokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği boyama etkinliğine katıldı.

        Sorgun Meslek Edindirme Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, usta öğretici Hale Ekim gözetiminde boyama yaptı.

        Usta öğretici Ekim, 3 sınıftan 70 öğrencinin etkinliğe katıldığını belirterek, "Minik öğrencilerimiz hayal ettiler, çizdiler, boyadılar. Eğlenerek öğrendiler ve çok güzel sanat eserleri ortaya çıktı. Öğrencileri tekrar davet ettik." dedi.

        Anaokulu öğretmeni Sultan Aydın da etkinliğin okul dışı öğrenme kapsamında yapıldığını, öğrenciler atölyede güzel zaman geçirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın anısına dostluk futbol...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın anısına dostluk futbol...
        Sorgun'da 2 okul yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak
        Sorgun'da 2 okul yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak
        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni t...
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni t...
        Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştir...
        Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştir...
        Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı