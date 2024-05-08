Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Avrupalı öğrenciler Sorgun'da çevre temizliği yaptı

        Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam için Spor" projesi kapsamında ilçeye gelen Avrupalı gençler, Mükremin Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupalı öğrenciler Sorgun'da çevre temizliği yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam için Spor" projesi kapsamında ilçeye gelen Avrupalı gençler, Mükremin Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Almanya, İtalya, Romanya, Ürdün ve Makedonya'dan gelen öğrenciler, daha sonra Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür eden Aydın, bu tür projelerin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Dernek Başkanı Halil Uğuz da Türkiye'ye gelen 30 gençle hem spor hem de Mükremin Göleti çevresinde temizlik yaptıklarını belirterek, programın bir hafta süreceğini dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı
        Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın anısına dostluk futbol...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın anısına dostluk futbol...
        Sorgun'da 2 okul yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak
        Sorgun'da 2 okul yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak
        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni t...
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni t...
        Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştir...
        Yozgat'ta evi depremde ağır hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştir...