Avrupalı öğrenciler Sorgun'da çevre temizliği yaptı
Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam için Spor" projesi kapsamında ilçeye gelen Avrupalı gençler, Mükremin Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam için Spor" projesi kapsamında ilçeye gelen Avrupalı gençler, Mükremin Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Almanya, İtalya, Romanya, Ürdün ve Makedonya'dan gelen öğrenciler, daha sonra Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür eden Aydın, bu tür projelerin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.
Dernek Başkanı Halil Uğuz da Türkiye'ye gelen 30 gençle hem spor hem de Mükremin Göleti çevresinde temizlik yaptıklarını belirterek, programın bir hafta süreceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.