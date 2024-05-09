Çekerek Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere kene ilacı dağıtıldı

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, mera ve yaylalarda otlatılan hayvanların kene zararlısına karşı korunması amacıyla köylerde kene ilacı dağıtıyor.

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, gazetecilere, mera ve yaylalarda otlatılan hayvanların kene zararlısından korunmasının, hem insan hem hayvan sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Köylerde hayvan sahiplerine yönelik kene ilacı dağıtımı çalışması başlattıklarını ifade eden Saltık, "Mera ve yaylalarda otlatılan hayvanlarımızın kene zararlısından etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, besicileri bilgilendirirken, köylerimizde kene ilacı dağıtımını sürdürüyoruz. Hayvan sahiplerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve ilaçlamayı düzenli olarak yapmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.