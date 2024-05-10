Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

        "Narkoçelik-15" operasyonları kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Narkoçelik-15" operasyonları kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7 Mayıs'ta 52 ilde düzenlenen operasyonlarda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, K.D, B.Y, F.Y, N.E, H.K, N.D, Y.G, A.K.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.U, E.Ü. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Cani koca ceza indirimi için ifadesini değiştirdi!
        Cani koca ceza indirimi için ifadesini değiştirdi!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"

        Benzer Haberler

        Çekerek Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere kene ilacı dağıtıldı
        Çekerek Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere kene ilacı dağıtıldı
        Avrupalı öğrenciler Sorgun'da çevre temizliği yaptı
        Avrupalı öğrenciler Sorgun'da çevre temizliği yaptı
        Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı
        Sorgun'da anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın anısına dostluk futbol...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın anısına dostluk futbol...
        Sorgun'da 2 okul yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak
        Sorgun'da 2 okul yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak
        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor
        Sorgun'da kadın Kur'an kursu hocaları cemaatle buluşuyor