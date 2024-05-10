Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
"Narkoçelik-15" operasyonları kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
"Narkoçelik-15" operasyonları kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7 Mayıs'ta 52 ilde düzenlenen operasyonlarda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, K.D, B.Y, F.Y, N.E, H.K, N.D, Y.G, A.K.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.U, E.Ü. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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