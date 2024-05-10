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        Çekerek'te süt üreticilerinin sorunları görüşüldü

        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıda süt üreticilerinin sorunları görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:23
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        Çekerek'te süt üreticilerinin sorunları görüşüldü
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        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıda süt üreticilerinin sorunları görüşüldü.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sütün pazarlanması, yeni süt toplama merkezlerinin kurulması, güvenli pazar oluşturulması, süt toplama güzergahlarının belirlenmesi konuları ele alındı.

        Toplantıda konuşan Kaymakamı Fidan Bozkır, süt üreticilerinin sorunları dinlediklerini ve çözüm odaklı adımlar atmaya kararlı olduklarını belirterek, sektörün daha verimli ve güçlü olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce de süt üreticilerin verdikleri emeklerin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Onların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmak, bizim öncelikli görevimizdir. Birlikte hareket ederek, süt sektörünü daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

        Toplantıya il genel meclis üyeleri ve süt üreticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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