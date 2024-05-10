Çekerek'te süt üreticilerinin sorunları görüşüldü

Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıda süt üreticilerinin sorunları görüşüldü.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sütün pazarlanması, yeni süt toplama merkezlerinin kurulması, güvenli pazar oluşturulması, süt toplama güzergahlarının belirlenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakamı Fidan Bozkır, süt üreticilerinin sorunları dinlediklerini ve çözüm odaklı adımlar atmaya kararlı olduklarını belirterek, sektörün daha verimli ve güçlü olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.