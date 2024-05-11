Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, şimdilerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hayata tutunuyor.

İlerleyen yaşına rağmen yaşama sevinciyle çevresindekilere örnek olan 89 yaşındaki Kargı, yaklaşık 58 yıl önce eşini kaybedince 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmak zorunda kaldı.

Hayata küsmeyen ve 6 evladını büyüten Kargı, onlarca çocuğa "bakıcı anne"lik yaptığı SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'ndan 2003 yılında emekli oldu.

Yıllarca üzerlerine titrediği onlarca çocuğun olduğu gibi huzurevi yöneticileri ve personelinin de "Maviş Anne" diye seslendiği Kargı, AA muhabirine, çocuklarına yük olmamak için kendi isteğiyle bir ay önce Alparslan Türkeş Huzurevi'ne yerleştiğini söyledi.

- "Allah kimseye evlat acısı göstermesin"

Huzurevinde mutlu olduğunu dile getiren Kargı, "Oğlum öleli 20, torunum öleli bir yıl oldu. Onları çok özlüyorum. Anneler Günü'nde yavrularım yok diye çok üzülüyorum. Öteki yavrularımı da özlüyorum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin, ciğerlerim yandı. Yavrularımı çok arıyorum, onlara dayanamıyorum, evlat acısı zormuş, çok üzülüyorum" dedi.

SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda yıllarca çalıştığını ve orada kalan çocuklara annelik yaptığını anlatan Kargı, "Çocukları ayağıma yatırırdım, sallardım, uyuturdum, bezlerini yıkardım, üstlerini örterdim. Yuvada 70 çocuğum vardı. Bana 'anne' derlerdi. Burada çalışanlar da bana 'anne' diyorlar. İyi bakıyorlar. Müdürümden, personelden Allah bin kere razı olsun. Hemşirelerim ilacımı veriyor, iğnemi yapıyorlar." diye konuştu.