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        Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:39
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        Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Okulun spor salonunda açılan fuarda öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat branşlarında hazırladıkları 20 projeyi sergiledi.

        Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Talat Şahin, proje çalışmalarıyla öğrencileri araştırarak bilgiye ulaşmayı öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Açılışın ardından Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Doğan, hazırlanan projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

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