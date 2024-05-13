Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Belediyesinin park çalışmaları sürüyor

        Sorgun Belediyesi yeşillendirme ve oyun parkı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Belediyesinin park çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Belediyesi yeşillendirme ve oyun parkı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu yıl hedeflerinin 70 dönümlük bir alanı yeşillendirip, park haline getirmek olduğunu söyledi.

        Amaçlarının tüm mahallelerde çocuk parkı ve yeşil alanları artırmak olduğunu kaydeden Ekinci, "Şu anda elemanlarımız birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka ve Yeşilöz mahallelerinde 70 dönümlük bir alanda park çalışmaları yapılıyor. Bu alan hem yeşillendirilecek hem de çocuklarımızın oynayabilmeleri için oyun grupları konulacak. Bunların dışında Aydınlıkevler Mahallesi'nde İmam Hatip Caddesi'ne, Hanbaşı Mahallesi'nde Salih Paşa Camisi yanına, Ahmet Efendi Mahallesi'nde emniyet müdürlüğü karşısına çocuk parkları yapacağız." dedi.

        Ekinci, park çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Sorgun'da şehit mezarlarının bakımı ve temizliği yapıldı
        Sorgun'da şehit mezarlarının bakımı ve temizliği yapıldı
        Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor
        Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor
        Çekerek'te süt üreticilerinin sorunları görüşüldü
        Çekerek'te süt üreticilerinin sorunları görüşüldü
        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama