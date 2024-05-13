Sorgun Belediyesinin park çalışmaları sürüyor
Sorgun Belediyesi yeşillendirme ve oyun parkı çalışmalarını sürdürüyor.
Sorgun Belediyesi yeşillendirme ve oyun parkı çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu yıl hedeflerinin 70 dönümlük bir alanı yeşillendirip, park haline getirmek olduğunu söyledi.
Amaçlarının tüm mahallelerde çocuk parkı ve yeşil alanları artırmak olduğunu kaydeden Ekinci, "Şu anda elemanlarımız birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka ve Yeşilöz mahallelerinde 70 dönümlük bir alanda park çalışmaları yapılıyor. Bu alan hem yeşillendirilecek hem de çocuklarımızın oynayabilmeleri için oyun grupları konulacak. Bunların dışında Aydınlıkevler Mahallesi'nde İmam Hatip Caddesi'ne, Hanbaşı Mahallesi'nde Salih Paşa Camisi yanına, Ahmet Efendi Mahallesi'nde emniyet müdürlüğü karşısına çocuk parkları yapacağız." dedi.
Ekinci, park çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.