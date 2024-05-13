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        GÜNCELLEME - Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

        Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:30
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        GÜNCELLEME - Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
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        Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

        Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

        Veysel Ö'nün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyüne getirilen cenazelerden komiser yardımcısı Veysel Ö. ile anne ve çocukları için birer saat arayla cenaze töreni düzenlendi.

        Akşam vakti köy camisinde önce komiser yardımcısı Veysel Ö'nün cenaze namazı kılınarak naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

        Yaklaşık bir saat sonra anne ve çocuklarının cenaze namazı kılındı. Anne ve 2 çocuğu da aynı köy mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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