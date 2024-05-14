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        Sorgun'da Engelliler Haftası programı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:59
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        Sorgun'da Engelliler Haftası programı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Süleyman Özdemir, her insanın bir engelli adayı olduğunu, insanların bunu unutmaması gerektiğini söyledi.

        Engellilere fırsat verilirse toplum içerisindeki çalışmalarıyla ihtiyaçlarını karışladığına değinen Özdemir, "Yıllardır sosyal hayatın dışına itilen, unutulan engellilerin artık yalnız olmadığını görmek istiyoruz. ​​​​​​​Doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteği ile engelli vatandaşlarımız pek çok başarının altına imzasını atabilir. Tüm insanlarımızı engelli bireylere yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye davet ediyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardında, ilçede özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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