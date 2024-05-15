Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri, engelli ve engelli yakınları, Terminal Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada konuşan Vali Özkan, Türk milletinin olmazsa olmazı ailenin önemini vurgulamak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
Yürüyüşle engellilerin hayatını daha da kolaylaştırmayı ve farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Özkan, "Allah, devletimizden dirliği, birliği eksik etmesin. Özel insanlarımızın ve güzel insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların yaşamlarına katkı sunmak da bizlerin ödevi." dedi.
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