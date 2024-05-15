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        Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

        Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:13
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        Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
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        Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri, engelli ve engelli yakınları, Terminal Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada konuşan Vali Özkan, Türk milletinin olmazsa olmazı ailenin önemini vurgulamak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Yürüyüşle engellilerin hayatını daha da kolaylaştırmayı ve farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Özkan, "Allah, devletimizden dirliği, birliği eksik etmesin. Özel insanlarımızın ve güzel insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların yaşamlarına katkı sunmak da bizlerin ödevi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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