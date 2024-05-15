Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Törene, Baburşah'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Baburşah'ın naaşı, defnedilmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinde görevli 53 yaşındaki Baburşah, dün gece ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden polis memuru Baburşah için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Yozgat'ta ekip otosunda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah için tören düzenlendi.

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