Sorgun'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları başladı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları başladı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğe katılanlar ardından Gençlik Merkezi'ne kadar yürüyüş düzenledi.
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.
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