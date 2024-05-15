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        Sorgun'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:41
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        Sorgun'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Etkinliğe katılanlar ardından Gençlik Merkezi'ne kadar yürüyüş düzenledi.

        Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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