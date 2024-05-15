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        Yozgat'ta kamu kurumlarının müdürleri ve engelliler tekerlekli sandalyeyle basketbol maçı yaptı

        Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ve kamu kurumlarının müdürleri basketbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:49
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        Yozgat'ta kamu kurumlarının müdürleri ve engelliler tekerlekli sandalyeyle basketbol maçı yaptı
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        Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ve kamu kurumlarının müdürleri basketbol maçı yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen maçı, Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 26-12 kazandı.

        Tekerlekli sandalyeye oturarak, engelliler ile basketbol maçı yapan kurum müdürlerinin mücadelede zorlandıkları gözlendi.

        Karşılaşmayı izleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, engelli sporcu ve kurum müdürlerini tebrik etti.

        Özkan, yaptığı açıklamada, güzel maç olduğunu ve hak edenin kazandığını söyledi.

        Kurum müdürlerinin günün anısına maça katıldıklarını ifade eden Özkan, "Katılan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gerçekten kolay olmadığını, metanet gerektirdiğini, sabır istediğini, sımsıkı tutunmak gerektiğini hepimiz gördük. Tabii onların hayatını kolaylaştırmak, onların hayatını renklendirmek bizlerin ödev ve görevi. Bu vesileyle de ben bu noktada destek olan, görev alan, sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci de dışarıdan çok kolay gibi gözüken şeylerin aslında ne kadar zor olduğunu gördüklerini belirterek, "Tekerlekli sandalyede ufacık hareketlerin bile sahada çok zor yapıldığını gördük ama çok da keyifli bir maçtı. Tekerlekli sandalyeyi kullanırken çok zorlandık. Yani ben potaya daha önce oturarak hiç şut atmamıştım, çok da zor bir deneyimdi." diye konuştu.

        İl AFAD Müdürü Rifat Genç ise şunları kaydetti:

        "Gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Bazı engelleri aşmanın nedenli zor olduğunu bizler gördük. Çok zordu. Tekerlekli sandalyeyle hem gitmek hem basket atmak hem de pas atmak çok çok zor bir şeymiş. Bunu da öğrenmiş olduk."

        Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü oyuncularından İsmail Keleşoğlu, maçın ardından Vali Mehmet Ali Özkan ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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