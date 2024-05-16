Yerköy'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
Molla Hüsrev Camisi önünde düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Remzi Çalık dua edip, hacı adaylarına nasihatlerde bulundu.
Programın sonunda Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler hacı adaylarına takdim edildi.
Arslan, hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket eden vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, "Bu mübarek yolculukta dualarımız onlarla olacak. Rabbimiz onların hac ibadetlerini kabul etsin, kazasız belasız bir şekilde evlerine dönmelerini nasip etsin." dedi.
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