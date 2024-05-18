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        Jandarma köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karış vatandaşı bilgilendirdi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:04
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        Jandarma köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karış vatandaşı bilgilendirdi
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında köylerde hayvancılık yapan vatandaşlar ile mevsimlik işçileri, evden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayan hırsızlığı, alışverişlerde sahte para, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.

        Jandarma, vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

        Ekipler ayrıca, köylerde öğrencilere çeşitli hediyeler ve Jandarma dergisi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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