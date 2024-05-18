Jandarma köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karış vatandaşı bilgilendirdi

Ekipler ayrıca, köylerde öğrencilere çeşitli hediyeler ve Jandarma dergisi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında köylerde hayvancılık yapan vatandaşlar ile mevsimlik işçileri, evden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayan hırsızlığı, alışverişlerde sahte para, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.

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