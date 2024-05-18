Jandarma köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karış vatandaşı bilgilendirdi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında köylerde hayvancılık yapan vatandaşlar ile mevsimlik işçileri, evden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayan hırsızlığı, alışverişlerde sahte para, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Jandarma, vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.
Ekipler ayrıca, köylerde öğrencilere çeşitli hediyeler ve Jandarma dergisi verdi.
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