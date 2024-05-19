Sorgun Müftülüğü "Ailece Camideyiz" projesi başlattı

Sorgun İlçe Müftülüğünce gençlik faaliyetleri kapsamında "Ailece Camideyiz" projesi başlatıldı.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, proje kapsamında camilerde dini konularda eğitimler verildiğini söyledi.

Projenin sadece ilçe merkezinde değil köylerde de uygulanacağını ifade eden Yaykın, "Gençlik koordinatörümüz Adem Caner hocamız, Yaycılar köyünde kadın, erkek, genç, yaşlı katılım sağlayan cemaatle ibadet hayatımız konusunda sohbet ettiler. Programın sonunda cami görevlimiz Sefer Edis katılımcılara ikramda bulundu. Cami cemaati de bu güzel faaliyetlerin devamı konusunda bizden istekte bulundular." dedi.