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        Başarılı öğrenciler Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Öcal'ı ziyaret etti

        Yozgat'ta düzenlenen 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası il finalinde dereceye giren öğrenciler, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:41
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        Başarılı öğrenciler Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Öcal'ı ziyaret etti
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        Yozgat'ta düzenlenen 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası il finalinde dereceye giren öğrenciler, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'ı ziyaret etti.

        Öğrencileri tebrik eden ve başarılar dileyen Öcal, dereceye giren öğrencileri kutladı.

        İl geneli ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen yarışmaya 200 öğrencinin katıldığını belirten Öcal, "5 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda Sorgunlu öğrenciler büyük bir başarı göstererek 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 de 3’üncülük elde etti. İl finaline katılan ve dereceye giren öğrencilerimiz 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Rize'de yapılacak olan 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilimizi temsil edecekler. Ben öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

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