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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 20:29 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:29
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.K'nin adresine operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında yapılan ev ve işyeri aramasında 2 bin 407 uyuşturucu hap ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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