Yozgat'ta firari 7 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, M.A, T.M, B.S, Ş.Ç, A.U. ve E.Ö'yü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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