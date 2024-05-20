Yozgat'ta firari 7 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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