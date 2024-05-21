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        Yozgat'ta yerel basın çalıştayı düzenlendi

        Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile Haber Topluluğu tarafından yerel basın çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:10
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        Yozgat'ta yerel basın çalıştayı düzenlendi
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        Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile Haber Topluluğu tarafından yerel basın çalıştayı gerçekleştirildi.

        Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral konuşmacı olarak katıldı.

        Doç. Dr. Yıldızgörür, çalıştayda, hedeflerinin Yozgat'ın yerel medyası ile iletişim fakültesini bir araya getirmek ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

        Çalıştayda dile getirilen görüşler ve yapılan sunumların rapora dönüştürüleceğini ifade eden Yıldızgörür, "Bu raporu da ilgili birimlere, iletişim fakültelerine, İletişim Başkanlığına sunacağız." dedi.

        Daha sonra Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, "Yerel Basının dünü bugünü ve geleceği", Burcu Oral da "Bir elin nesi var? Yerel Medya ile Sesi var" konulu konuşma yaptı.

        Bozok Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şafak Etike de "Yozgat'ta yerel medya izleme eğilimlerini" slayt gösterileriyle katılımcılara aktardı.

        Çalıştay sonunda kentte görev yapan gazeteciler yaşadıkları sorunları dile getirdi.

        Çalıştayı değerlendiren Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, verimli bir çalıştay gerçekleştiğini belirterek, katılımcı akademisyenler, gazeteciler ve öğrencilere teşekkür etti.

        Yapılan çalışmanın hem yerel basın için hem de iletişim fakültesi için ilk adım olduğunu aktaran Şentürk, "Burada hem akademik hem de uygulamanın bir karşılaşması oldu. Birbirimizi destekleyerek ne kadar iyi işler yapabileceğimizi görmemiz açısından bize motivasyon ve cesaret verdi. Basındaki arkadaşların ilgisi ve desteği her anlamda bize çok kıymetli, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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