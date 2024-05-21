Yozgat'ta yerel basın çalıştayı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile Haber Topluluğu tarafından yerel basın çalıştayı gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Yıldızgörür, çalıştayda, hedeflerinin Yozgat'ın yerel medyası ile iletişim fakültesini bir araya getirmek ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Çalıştayda dile getirilen görüşler ve yapılan sunumların rapora dönüştürüleceğini ifade eden Yıldızgörür, "Bu raporu da ilgili birimlere, iletişim fakültelerine, İletişim Başkanlığına sunacağız." dedi.

Daha sonra Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, "Yerel Basının dünü bugünü ve geleceği", Burcu Oral da "Bir elin nesi var? Yerel Medya ile Sesi var" konulu konuşma yaptı.

Bozok Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şafak Etike de "Yozgat'ta yerel medya izleme eğilimlerini" slayt gösterileriyle katılımcılara aktardı.