Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, il dışından kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 8 şüpheli Çandır ilçesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 28,66 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 19,56 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.
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