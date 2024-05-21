Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 28,66 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 19,56 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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