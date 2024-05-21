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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:39
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, il dışından kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 8 şüpheli Çandır ilçesinde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 28,66 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 19,56 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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