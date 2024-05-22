Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

Yozgat'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin yemekleri tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda tanıtımı yapılan yöresel yemeklerden tandır kebabı, testi kebabı, yumurta tatlısı, un helvası, nohut kavurması, salep, gilik ve gözlemeden vatandaşlara ikram edildi.

Stantları gezen ve yemeklerle ilgili bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'ın tarihi, kültürü, damak tadıyla kadim bir kent olduğunu söyledi.

Yozgat'ın hem kültürünü hem damak tadını yaşatmak, halk ile buluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere etkinlik düzenlediklerini ifade eden Özkan, "Türk Mutfağı Hastası'nda yemek kültürümüzü tanıtmak üzere arkadaşlarımız hazırlık yaptı. Yozgat, sadece coğrafyasıyla değil, kültürüyle, şiirleriyle, türküleriyle, damak tadıyla geçmişten uzanan Türk milletinin kadim kültürünü özünde barındıran bir kent. Dileğimiz, isteğimiz bu kültürü yaşatmak, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.