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        Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

        Yozgat'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin yemekleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:25
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        Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtıldı
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        Yozgat'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin yemekleri tanıtıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda tanıtımı yapılan yöresel yemeklerden tandır kebabı, testi kebabı, yumurta tatlısı, un helvası, nohut kavurması, salep, gilik ve gözlemeden vatandaşlara ikram edildi.

        Stantları gezen ve yemeklerle ilgili bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'ın tarihi, kültürü, damak tadıyla kadim bir kent olduğunu söyledi.

        Yozgat'ın hem kültürünü hem damak tadını yaşatmak, halk ile buluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere etkinlik düzenlediklerini ifade eden Özkan, "Türk Mutfağı Hastası'nda yemek kültürümüzü tanıtmak üzere arkadaşlarımız hazırlık yaptı. Yozgat, sadece coğrafyasıyla değil, kültürüyle, şiirleriyle, türküleriyle, damak tadıyla geçmişten uzanan Türk milletinin kadim kültürünü özünde barındıran bir kent. Dileğimiz, isteğimiz bu kültürü yaşatmak, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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