Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şüpheli M.Ü'nün evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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