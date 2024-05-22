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        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:54
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        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde bir şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Şüpheli M.Ü'nün evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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