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        Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta otomobilinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:21
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        Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta otomobilinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Yozgat kara yolu Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 134,8 sentetik uyuşturucu, 11 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, uyuturucu kullanma aparatı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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