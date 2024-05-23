Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek (KADES) uygulaması ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek (KADES) uygulaması ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim çalışması yaptı.

        Jandarma ekipleri Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünde, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

        Broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES programını yükledi.

        Jandarma trafik ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta zabıta ekipleri fırın, lokanta ve pastaneleri denetledi
        Yozgat'ta zabıta ekipleri fırın, lokanta ve pastaneleri denetledi
        Sorgun'da "Savaş Göç ve Aile" konferansı verildi
        Sorgun'da "Savaş Göç ve Aile" konferansı verildi
        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtıldı
        Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtıldı
        Yozgat Belediyesi tarihi konakları restore ettiriyor
        Yozgat Belediyesi tarihi konakları restore ettiriyor