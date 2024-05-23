Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor

Jandarma trafik ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek (KADES) uygulaması ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim çalışması yaptı.

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