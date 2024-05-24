Yozgat'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.
Cankurtaran Mahallesi'nde 75 yaşındaki Fidan Çeliksoy'a ait eve yıldırım düştü.
Evin çatısı, tavanı ve eşyaları zarar gördü.
Olay sırasında evde bulunan Çeliksoy, yara almadan kurtuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.