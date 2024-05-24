Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması" sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması" sonuçlandı.

        Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Jürü üyeliğini müzik öğretmenlerinin yaptığı yarışmada Talha Tunahan Eroğlu birinci, Sehergül Doğan ikinci, Ayşe Öz üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Kaymakam İhsan Emre Aydın, yarışmacıların çok iyi performans göstererek türkülerini seslendirdiğini, izleyicilere keyifli anlar yaşattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İzzet Görenli, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Oğuzhan Danış ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında inanılmaz sözler!
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında inanılmaz sözler!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Yerköy'de mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti veriliyor
        Yerköy'de mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti veriliyor
        Yozgat'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Yozgat'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Yozgat'ta 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildi
        Yozgat'ta 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildi
        Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor
        Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor
        Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta zabıta ekipleri fırın, lokanta ve pastaneleri denetledi
        Yozgat'ta zabıta ekipleri fırın, lokanta ve pastaneleri denetledi