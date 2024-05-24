Sorgun'da Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı

Dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Kaymakam İhsan Emre Aydın, yarışmacıların çok iyi performans göstererek türkülerini seslendirdiğini, izleyicilere keyifli anlar yaşattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Jürü üyeliğini müzik öğretmenlerinin yaptığı yarışmada Talha Tunahan Eroğlu birinci, Sehergül Doğan ikinci, Ayşe Öz üçüncü oldu.

Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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