Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta belediyeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta belediyeleri ziyaret etti.

        Erbakan, Yozgat Belediyesi ziyaretinde, Başkan Kazım Arslan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

        Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Erbakan, Belediye Başkanı Arslan'ın tecrübeli olduğunu belirterek, "Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan, Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tamdır." dedi.

        Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin iki boyutunun olduğunu anlatarak, "Bir tanesi işin ehline verilmesi, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması, diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir." diye konuştu.

        Erbakan, daha sonra Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ile Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı Davut Karadavut'u da ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Sorgun'da 3. Kitap Fuarı açıldı
        Sorgun'da 3. Kitap Fuarı açıldı
        Sorgun'da Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı
        Sorgun'da Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı
        Yerköy'de mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti veriliyor
        Yerköy'de mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti veriliyor
        Yozgat'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Yozgat'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Yozgat'ta 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildi
        Yozgat'ta 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildi
        Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor
        Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşı bilgilendiriyor